Rivelazione di questo scorcio di stagione del Cagliari, Marco Palestra è arrivato a superare le aspettative perfino del suo allenatore Fabio Pisacane. Che alla vigilia della partita contro l'Atalanta ha parlato del ragazzo che affronterà domani la sua gara dell'ex essendo prodotto del vivaio orobico: "È un ragazzo che mi ha sorpreso fin da subito, specie per l'umiltà. Deve rimanere così, non deve leggere (i giornali, ndr). Il calcio ti illude, si fa presto a cambiare giudizi. Non deve, d'altro canto, non buttarsi giù dopo qualche prestazione negativa".