Josep Martinez "sta molto meglio" ed è in ripresa dopo il tragico fatto dello scorso 28 ottobre, quando il portiere spagnolo era diretto ad Appiano Gentile ed è stato coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita un uomo di 81 anni. "Il calciatore è indagato ma, secondo le ultime ricostruzioni della magistratura, potrebbe non essere condannato per omicidio stradale dal momento che non aveva alcuna possibilità di evitare l’impatto con la carrozzina, finita improvvisamente al centro della carreggiata", aggiorna oggi La Gazzetta dello Sport.

Dopo aver rivisto il campo in Coppa Italia contro il Venezia, Pepo ha ora bisogno di altro tempo per tornare al 100% e mettersi di nuovo a disposizione di Chivu. "L’Inter spera di vederlo altre volte nel corso della stagione - succederà a gennaio di sicuro - prima di decidere se venderlo o meno in estate", chiosa la rosea.