Lungo docufilm a cura di TyC Sports sul percorso che ha portato l'Argentina di Lionel Scaloni a salire sul tetto del mondo in Qatar nel 2022. Documentario che rivive le emozioni vissute da Lautaro e compagni nel cammino che ha portato alla conquista della Tercera. Percorso dai ricordi agrodolce per il Capitano dell'Inter che in quella cavalcata mondiale non riuscì a giocare al 100% della sua forma fisica pur riuscendo a 'graffiare' la competizione con la sua firma. Decisivo e pesantissimo il rigore segnato dal Toro di Bahia Blanca nella gara valida per i quarti di finale contro l'Olanda.

E a proposito di quel penalty numero cinque affidato al capitano nerazzurro, TyC Sports propone un estratto del racconto di Lautaro di quel momento: "Cosa ho capito? Nulla. Non ho capito nulla, ma ho visto che da centrocampo in poi hanno i miei compagni hanno iniziato tutti a infiammarsi".