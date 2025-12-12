Intervistato per il podcast Chess After Dark, Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, è tornato a parlare dell'estate del 2023, quella segnata irrimediabilmente dalle accuse per stupro che lo portato anche ad un processo. Fatti che hanno condizionato anche le trattative di mercato che lo riguardavano: "Un anno prima che andassi alla Fiorentina, si presentò il problema e i club che mi seguivano si ritirarono dai colloqui. C'erano diverse squadre, ma sicuramente all'epoca parlavo di più con Inter e Juventus".