Lunga intervista di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport dove l'ex allenatore ha sottoposto ai raggi X la sesta giornata di League Phase di Champions League, rispondendo anche sull'Inter, caduta contro il Liverpool.

In generale, secondo lei, perché le italiane hanno problemi nel gestire il doppio impegno?

"Nell'ultima giornata ho visto che abbiamo sofferto il ritmo delle avversarie. L'Inter, per esempio, pur meritando il pareggio, contro il Liverpool è andata in difficoltà a livello di aggressività. Inoltre, forse le altre squadre hanno rose più attrezzate delle nostre: il Manchester City, per esempio, contro il Real Madrid a 20' dalla fine ha tolto Haaland e Foden, che sono quelli che lo stanno trascinando, ma ha inserito due calciatori di altrettanta qualità (Reijnders e Marmoush, ndr). Infine, soprattutto le formazioni di Premier hanno un'abitudine diversa dalle nostre a gestire il doppio impegno e fanno meno fatica a recuperare, perché sono abituate a giocare sempre a ritmo molto alto, quindi quando giocano con un andamento leggermente più basso già sono pari al nostro massimo".

L'Inter ce la farà ad evitare i playoff?

"Io credo tanto alla squadra di Chivu: mi dà fiducia. nelle ultime due partite di Champions, è stata sfortunata: a Madrid ha regalato un gol negli ultimi minuti per disattenzione e contro il Liverpool non meritava di subire quell'ingiustizia arbitrale. Certo, l'Arsenal, contro cui giocherà la prossima partita, è assolutamente l'avversario più difficile da affrontare".