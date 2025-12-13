L'Inter resta in ansia per Denzel Dumfries, ai box ormai da un mese per infortunio se senza una previsione previsione precisa sul suo rientro in campo. La scelta del club, come riporta oggi anche il Corriere dello Sport, è stata dunque quella di effettuare una nuova serie di approfondimenti per provare ad avere indicazioni più precise.

"La settimana prossima, con i risultati in mano, verrà fatto il punto della situazione - si legge -. E la speranza è quella che, non solo la situazione sia in miglioramento, ma che sia possibile individuare il percorso terapeutico più efficace. Al momento, in casa nerazzurra non viene presa in considerazione l’ipotesi di un intervento chirurgico. Ma non è possibile nemmeno escluderlo del tutto, seppure si tratti di una soluzione estrema". Chi invece vede il rientro è Matteo Darmian, che dopo il problema muscolare al polpaccio sarà disposizione per la Supercoppa Italiana. Per il futuro arrivano invece conferme sull'interesse per Marco Palestra, valutato già una quarantina di milioni dall'Atalanta.