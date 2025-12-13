Il cambio di look di Marcus Thuram non è passato inosservato neanche agli occhi de La Gazzetta dello Sport. Alla cena di Natale il francese si è resentato con una capigliatura afro che ha rimpiazzato le treccine. "È così che «Tikus» si appresta a vivere l’ultima parte dell’anno, quella arricchita anche dalla Supercoppa italiana in cui il numero 9 di Cristian Chivu vorrà sicuramente essere protagonista - si legge -. Ma prima della partenza per l’Arabia Saudita c’è il Genoa e una trasferta come quella di Marassi mai semplice, né scontata. Il ballottaggio con il connazionale Bonny lì davanti è apertissimo", assicura la rosea.