Per dimenticare la serataccia col Liverpool, Chivu ricorrerà al turnover per ritrovare la squadra vista col Como e pensando già anche alla Supercoppa. Nel giro di nove giorni i nerazzurri "ha l’occasione di cancellare due pessimi ricordi legati alla gestione Inzaghi": battere il Genoa a Marassi, cosa mai riuscita allo stesso Inzaghi, "e riportare il trofeo della Lega in viale della Liberazione" si legge su Tuttosport.

Intanto c'è il Grifone guidato dall’ex collega, e amico, Daniele De Rossi "che ha ridato sicurezza, fiducia e garra alla squadra ultradepressa con Patrick Vieira". Avversario contro il quale "Chivu cambierà mezza squadra". Due i cambi obbligatori considerate le indisponibilità di Calhanoglu e Acerbi, ma in panchina andranno probabilmente anche Mkhitaryan, Luis Henrique e Marcus Thuram. "Il tutto sempre che dietro venga confermato Alessandro Bastoni, altro big che potrebbe aver bisogno di rifiatare" aggiunge il quotidiano torinese che sottolinea: "Il risultato migliore ottenuto da Chivu nelle ultime settimane è stato quello di allungare i papabili titolari", 'scoprendo' Luis Henrique e Diouf e ritrovando Zielinski.

"All’appello mancano ancora Frattesi e De Vrij che è finito in naftalina nelle ultime dieci partite tra campionato e Champions giocando soltanto col Venezia in Coppa Italia. Il possibile riposo di Bastoni è legato al suo utilizzo a Genova ma tutto fa pensare che alla fine l'azzurro resterà al suo posto e la difesa verrà completata da Akanji e Bisseck". In regia andrà Zielinski e sulle mezzali "dovrebbe rivedersi Sucic con Carlos Augusto a destra. In attacco spazio a Bonny per Thuram". Occhio pure a Esposito attende il momento di riaccendere il motore.