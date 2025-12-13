La ASL3 di Genova intensifica la campagna di vaccinazione antinfluenzale offrendo un appuntamento in accesso diretto e gratuito nel piazzale dello stadio di Marassi, in occasione della partita Genoa-Inter. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino, verrà organizzata domenica 14 dicembre 2025, dalle ore 14 alle 17 in piazzale Marassi angolo lato scuola ISSS Firpo-Buonarroti.

Sezione: News / Data: Sab 13 dicembre 2025 alle 12:10 / Fonte: Mentelocale Genova
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print