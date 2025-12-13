Mentre si attende la conferenza stampa pre-partita di Cristian Chivu e la rifinitura alla vigilia del match pomeridiano di domani contro il Genoa, valido per la 15esima giornata di Serie A Eni Live, Sky Sport ha aggiornato circa i programmi della squadra nerazzurra che, dopo il canonico ritrovo post-conferenza di Chivu (chiacchierata con i media in programma per le 14), partirà per il capoluogo ligure in autobus nel pomeriggio. Partenza prevista per le 17 circa, poi sarà ritiro a Genova e domani l'ultimissimo allenamento di rifinitura che decreterà le scelte finali.