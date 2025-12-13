Entro, spacco, segno, ciao. Così si presenta Haley Bugeja nel derby al femminile tra Milan e Inter. L'attaccante maltese è l'assoluta protagonista della stracittadina andata in scena a Solbiate Arno, nella quale entra dalla panchina e rifila tre ganci potentissimi alle avversarie, indirizzando l'esito di un derby che la squadra di Gianpiero Piovani si aggiudica con un risultato di 5-1 che non ammette repliche. Ad aprire le marcature sono però le ragazze di Suzanne Bakker, che al nono minuto si portano in vantaggio con Kayleigh van Dooren brava a farsi trovare pronta sul cross dalla sinistra di Grimshaw. Dopo pochi minuti, però, le nerazzurre riequilibrano la situazione con il colpo di testa vincente di Ivana Andres che inganna Laura Giuliani e timbra l'1-1 col quale le due squadre chiudono il primo tempo.
Nella ripresa, però, la squadra di Piovani straripa definitivamente: al minuto 49esimo, dopo un'azione con qualche recriminazione da parte milanista per una sospetta posizione di fuorigioco di Marija Ana Milinkovic, Henrietta Csiszar risolve con furia una mischia in area rossonera appoggiando da zero metri il gol del 2-1; rete davanti alla quale le rossonere si sciolgono improvvisamente, l'Inter sente l'odore del sangue e azzanna altre tre volte la preda con altrettanti gol di Bugeja, entrata dopo l'intervallo al posto di Irene Santi per vivacizzare la fase offensiva, missione compiuta al meglio per lei che nei derby non aveva mai segnato sin qui. L'Inter continua a spingere anche a risultato acquisito fino alla perla di Bugeja che a ridosso del novantesimo con un morbidissimo tiro a giro supera Giuliani per la quinta volta trovando la sua tripletta personale, e alla fine conquista tre punti preziosissimi per la propria classifica prima della pausa del campionato, che riprenderà a metà gennaio con il match contro la Juventus.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
