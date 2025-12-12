Anche Markus Halfmann, responsabile del settore giovanile del Colonia, ha accolto con estremo favore il sorteggio di Youth League che vedrà Die Young Goats opposti all'Inter nei sedicesimi di finale: "L'Inter è un'attrazione fantastica. Per noi, come settore giovanile, una partita del genere rappresenta un'altra grande vetrina per metterci in mostra. Non vediamo l'ora e speriamo di attirare sugli spalti quanti più tifosi e appassionati di calcio possibile con questo grande nome", le parole rilasciate al sito ufficiale del club teutonico.

Oltretutto, si apre il Colonia la possibilità di giocare questa partita nello stadio dei 'grandi', il RheinEnergieStadion di Müngersdorf, come da desideri della dirigenza. Lo stessoHalfmann, interpellato mercoledì da Geissblog, non aveva affatto escluso questa possibilità.