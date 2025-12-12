La 525esima lettera settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES presenta i giocatori al mondo il cui valore di trasferimento è destinato ad aumentare di più in termini assoluti nei prossimi sei mesi senza rinnovo del contratto e in uno scenario che prevede le stesse prestazioni degli ultimi sei mesi sia individualmente (minuti giocati, percentuale di giocatori da titolare, frequenza dei gol, ecc.) sia collettivamente (risultati). A comandare la classifica è l'ala ivoriana dell'RB Lipsia Yan Diomandé, con un aumento previsto di 40,1 milioni di euro: il suo valore attuale è stimato in 45,7 milioni di euro, mentre il suo valore previsto entro il 10 giugno 2026, secondo lo scenario sopra descritto, è di 85,8 milioni di euro. Il tedesco del Newcastle United Nick Woltemade (26,2 milioni di euro) e un altro ivoriano, Bazoumana Touré dell'Hoffenheim (23,9 milioni di euro), completano il podio.

Per quel che riguarda la Serie A, il giocatore che si prevede avrà l'aumento di valore più elevato da qui a giugno è lo juventino Kenan Yildiz, destinato a passare da 116 a 140 milioni di euro. A seguire, Davide Bartesaghi del Milan con un +14,2, Nico Paz del Como con un +13,5 milioni e Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, che secondo l'osservatorio a giugno arriverà ad un valore di 48,4 milioni dai 35,3 attuali. In graduatoria c'è un altro nerazzurro, ovvero Petar Sucic con un aumento previsto di 6,3 milioni (da 40,4 a 46,7).