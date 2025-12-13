Il Genoa continua a lavorare verso la sfida di domani sera al Ferraris contro l'Inter. Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, De Rossi chiede alla squadra un altro passo in avanti sul piano della crescita. In ottica formazione si viaggia verso la conferma per Otoa, mentre Ostigard è ancora fuori causa e non a disposizione di De Rossi. Recuperati anche Frendrup e Gronbaek.