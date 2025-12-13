Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Sassuolo, il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, ha parlato così degli equilibri del campionato. Perché Inter e Napoli favorite? "Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell'anno scorso, quindi è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri di ottimo valore".

Il commento di Allegri è proseguito: "Stiamo facendo un percorso: dobbiamo avere la convinzione di poter fare il massimo, partendo dalla consapevolezza che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions. È vero che abbiamo 31 punti e siamo in testa, ma il campionato è lungo. Sarò noioso, ma l'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".