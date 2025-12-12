Con la chiusura degli impegni europei della settimana, l'Inter mantiene la terza posizione nel ranking Uefa per club (121.250 punti) ma vede allontanarsi il Bayern Monaco, secondo a 124.250. Primo è ancora il Real Madrid a 131.500.

Quarto e quinto posto rispettivamente per le inglesi Manchester City (117.500) e Liverpool (15.500), davanti al Paris Saint-Germain con 109.500. Sotto i 100mila punti tutte le altre, a partire (per completare la top ten) da Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Barcellona e Arsenal.

Per trovare un'altra italiana bisogna arrivare alla Roma, tredicesima a 88.500 punti. Quindi l'Atalanta sedicesima a 80.000. Fiorentina, Juventus e Milan sono tutte comprese dal ventiquattresimo al ventiseiesimo posto.