Ospite d'eccezione quest'oggi al ristorante ex La Cascina di San Vito Chietino, località abruzzese, scelto come location per la festa dei 50 anni dell'Inter Club di Lanciano: a celebrare l'evento è arrivato il vice presidente del club nerazzurro Javier Zanetti, accolto con applausi e cori dai numerosi sostenitori interisti presenti.

Pupi non ha mancato di ringraziare i presenti per questa calorosissima presenza: "Grazie di questo amore e di questo affetto. Non avevo dubbi, perché il tifoso interista è unico e questa è la dimostrazione. Tantissimi auguri all'Inter Club Lanciano per i 50 anni, voi siete la nostra forza. Amate l'Inter come la amo io, perché per me l'Inter è tutto, è famiglia. E domenica per il derby dobbiamo restare tutti uniti".