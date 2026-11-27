Ieri sera, in quel di Milano, è andato in scena 'il GQ Men of the Year', la quinta edizione italiana dell'evento che ogni anno riunisce alcune delle personalità che hanno lasciato il segno nel mondo della musica, del cinema, dello sport e della moda. Tra gli ospiti presenti c'erano anche tre giocatori dell'Inter: Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Djed Spence. "L'’Inter ha schierato una formazione d’eccezione per il red carpet", si legge sulla pagina Instagram di GQ Italia, dove si possono vedere gli outfit indossati dai tre nerazzurri.