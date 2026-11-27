UEFA Foundation for Children, l'associazione che difende i diritti dei bambini sfruttando la forza del pallone, ha realizzato il sogno nerazzurro di Patrizio. Il giovane tifoso ha assistito a Inter Stoccarda e ha anche avuto l'opportunità di incontrare Lautaro Martinez, che gli ha autografato la maglia. La stessa UEFA, attraverso i canali social dell'associazione, ha testimoniato questa bella iniziativa, realizzata in collaborazione con FC Internazionale.