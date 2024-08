In vista della prima stagionale interna contro il Lecce, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, lancia via Instagram un appello ai tifosi nerazzurri invitandoli tutti allo stadio per incitare Marcus Thuram e compagni: "Sabato tutti a San Siro", scrive Pupi a corredo di due foto dove saluta Yann Bisseck e Simone Inzaghi.

