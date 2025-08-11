Continuano i movimenti per l'Inter Under 23, che ha trovato il suo nuovo terzino sinistro: è tutto fatto secondo Matteo Moretto per l'arrivo dal Cesena, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Antonio David, classe 2004 che nella passata stagione ha disputato 26 gare totali con la maglia del Gubbio in campionato, più una di Coppa Italia contro l’Ascoli.

Contemporaneamente, sta per definirsi la cessione di Matteo Motta al Lumezzane, avversario sabato dei nerazzurri nel primo match di Coppa Italia