I gol di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i segnali lanciati da Luis Henrique, la conferma di Hakan Calhanoglu. Sono solo alcune delle note liete arrivare dallo schiacciante poker dell'Inter sul Como: un successo che vale la vetta momentanea della classifica e una "dolce vendetta" per Cristian Chivu, come scrive oggi il Corriere della Sera.

"La smorfia felice di Chivu dopo il 4-0 contro una squadra che di gol non ne aveva mai subito più di uno, ha il dolce sapore della vendetta: con una partita di sostanza dà scacco matto a Fabregas e scaccia i rimpianti di chi avrebbe voluto lo spagnolo sulla panchina nerazzurra - si legge -. L'Inter c'è. Compatta, solida, energica. Stavolta anche feroce. Pronta per il Liverpool, martedì in Champions, ma anche per lo scudetto. Il primo posto per una notte è un traguardo effimero, ma anche un messaggio alla concorrenza, dal Milan sino alla Roma, senza dimenticare il Napoli, atteso dalla sfida con la Juventus, che è un miscuglio atroce di sentimenti e di urgenze. Conte guida gli