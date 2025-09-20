Nino Ciccarelli, esponente della Curva Nord nerazzurra, si è espresso così tramite i social dopo la conferenza stampa di Cristian Chivu pre-Sassuolo: "Grande mister, noi siamo pronti, dipende dalla società". Il riferimento è diretto ai rapporti tra il tifo organizzato e la società, un po' come d'altronde sta accadendo sull'altra sponda del tifo milanese.