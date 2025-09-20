Dopo il test match con l'Albania ad agosto a Coverciano e il torneo amichevole in Portogallo dal 4 al 9 settembre, la Nazionale Under 17 torna a radunarsi dal 23 al 28 settembre presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello, in vista della prima fase delle qualificazioni all'Europeo, in programma dal 1° al 7 ottobre in Estonia. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo 1 insieme ai padroni di casa estoni, che ospiteranno anche la fase finale dell’Europeo dal 25 maggio al 7 giugno, il Montenegro e l'Ucraina.

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato 26 calciatori, tutti nati nel 2009, tranne tre classe 2010: il difensore della Juventus Alessandro Ghiotto, il centrocampista della Roma Mattia Guaglianone e il trequartista del Genoa Roberto Scaglione. Presenti nella lista anche i giocatori dell'Inter Andrea Donato, Edoardo Dario Rocca e Denis Gjeci.

Ecco il quadro completo:

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Tommaso Mazzi (Fiorentina), Luca Sonzogni (Atalanta);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Edoardo Biondini (Empoli), Cossio Mattia Brizzolari (Genoa), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Roberto Scaglione (Genoa);

Attaccanti: Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Delis Gjeci (Inter), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli), Rosindo Zanni (Monza).