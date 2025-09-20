Il DG del Cittadella, Stefano Marchetti ha parlato così della lotta al vertice ai microfoni di TMW: "L'Inter nonostante il momento resta una squadra molto forte. Sarebbe bello che in A ci fosse qualche sorpresa e che vincesse il campionato una squadra alternativa. Anche se l'aspetto economico incide tanto".

Come vede le squadre Under 23 in Serie C?

"Cerco di vederle come degli avversari che devo cercare di battere. Sono abituato: in B i budget erano anche più alti e giocavamo contro squadre dove un solo calciatore costava quanto il Cittadella. Guardo il campo. E in campo dobbiamo migliorare e fare le cose da Cittadella. Essere umili, aggressivi e avere tanta fame".