Il Milan espugna la Dacia Arena con un netto 0-3, firmato da una prestazione solida e da un Pulisic in stato di grazia, autore di una doppietta e di un assist. Una vittoria che conferma le ambizioni rossonere e lascia l’Udinese in difficoltà, incapace di reagire dopo un buon avvio.

La squadra di Allegri - oggi squalificato e in tribuna - prende presto il controllo del campo. La prima grande occasione capita a Gimenez, che però si fa ipnotizzare da Sava a tu per tu. Al 40’ i rossoneri passano: Estupiñan mette in mezzo dopo un errore di Ehizibue, Kristensen prova a rimediare ma Sava respinge corto e Pulisic insacca a porta vuota per lo 0-1.

Il secondo tempo si apre con il raddoppio immediato: Pulisic recupera palla, Doveri lascia correre sul presunto fallo e Fofana conclude con potenza sul primo palo, trovando lo 0-2 al 46’. Al 53’ arriva anche il tris: Rabiot guida il contropiede e serve ancora Pulisic, che con il sinistro non lascia scampo a Sava.

L’Udinese, ormai sbilanciata, rischia più volte di subire il poker: Saelemaekers e Estupiñan vanno vicini al gol, mentre nel recupero Rabiot sfiora il 4-0 con un diagonale mancato di poco.