Il gol da calcio piazzato è il marchio di fabbrica dell'Inter nelle ultime stagioni. Lo è stato nell'era Inzaghi e lo è anche ora nelle prime partite con Cristian Chivu in panchina.

Solo contro l'Ajax sono arrivate due reti, entrambi di testa da parte di Thuram, sul corner calciato perfettamente da Calhanoglu. Contro la Juventus, sempre Thuram di testa, ha approfittato di uno schema sugli sviluppi di un corner battuto da Dimarco. Basta pensare anche che il primo gol dell'Inter in stagione, quello di Bastoni contro il Torino, è arrivato sempre da corner.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, il merito è di Angelo Palombo. L'ex centrocampista, nerazzurro per soli 6 mesi nel 2012, è il collaboratore tecnico a cui Chivu non ha voluto rinunciare dopo la mezza stagione vissuta insieme a Parma. Ed è proprio lui ad occuparsi di tutto il lavoro dietro a corner e punizioni.