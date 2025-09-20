Nuovo infortunio per Zinho Vanheusden. L'ex difensore dell'Inter, passato in estate al Marbella, è tornato ai box dopo aver giocato le prime due partite di campionato.

Il classe 1999 deve vedersela con un osteoedema al ginocchio sinistro, come comunicato dallo stesso club spagnolo. Una carriera calcistica davvero sfortunata quella di Zinho, contrassegnata da diversi infortuni seri.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 20 settembre 2025 alle 22:30
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print