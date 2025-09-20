Nuovo infortunio per Zinho Vanheusden. L'ex difensore dell'Inter, passato in estate al Marbella, è tornato ai box dopo aver giocato le prime due partite di campionato.
Il classe 1999 deve vedersela con un osteoedema al ginocchio sinistro, come comunicato dallo stesso club spagnolo. Una carriera calcistica davvero sfortunata quella di Zinho, contrassegnata da diversi infortuni seri.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 20 settembre 2025 alle 22:30
Autore: Raffaele Caruso
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - Ex nerazzurri
Benfica, Mourinho: “Non sono qui per fare guerra al Porto. Non mi applaudiranno, ma il legame resta"
Vanheusden senza pace, infortunio dopo due gare da titolare con il Marbella: l'ex Inter di nuovo ai box
Bustos ricorda l'arrivo all'Inter: "Il mio procuratore ha ricevuto la chiamata di Zanetti, non potevamo dire di no"
Altre notizie
Domenica 21 set
- 00:01 Condò: "Colpevolmente mi ero perso i gol di Esposito al Mondiale per Club, è pronto per i grandi palcoscenici"
- 00:00 Un dispettoso folletto in un tempio maledetto
Sabato 20 set
- 23:45 Benfica, Mourinho: “Non sono qui per fare guerra al Porto. Non mi applaudiranno, ma il legame resta"
- 23:30 Cantona: "Sospendere Israele da Fifa e Uefa, il calcio non può avere due pesi e due misure"
- 23:15 Adani: "Nico Paz sta spiccando il modo verso il mondo intervo, vedremo se con la maglia del Real Madrid"
- 23:00 Buona la prima per Mourinho con il Benfica: AVS battuto 3-0
- 22:45 Serie A, il Milan non si ferma più: terza vittoria di fila, 3-0 all'Udinese
- 22:30 Vanheusden senza pace, infortunio dopo due gare da titolare con il Marbella: l'ex Inter di nuovo ai box
- 22:15 Sanchez infinito: dopo l'assist all'esordio arriva il gol vittoria in Alaves-Siviglia
- 22:00 Nazionale U17, stage dal 23 al 28 settembre: convocati tre giovani del vivaio nerazzurro
- 21:45 Banchieri: "Le seconde squadre un vantaggio per club e giocatori. Servirebbe un campionato dedicato"
- 21:30 Juventus, Tudor è una furia: "Rigori così li dai se non hai mai giocato a calcio"
- 21:16 Derby di Roma alle 12.30, Sarri non ci sta: "È una sconfitta per il calcio e le istituzioni"
- 21:01 Marchetti (DG Cittadella): "L'Inter resta molto forte, nonostante il momento in campionato. Sulle squadre B..."
- 20:47 GdS - L'Inter di Chivu e i calci piazzati, da Bastoni a Thuram: è Angelo Palombo il mago delle palle inattive
- 20:33 Luis Alberto ricorda Inzaghi: "Per me è come un padre. I problemi alla Lazio da quando lui è andato all'Inter"
- 20:19 Qui Sassuolo - Un punto interrogativo per Grosso in difesa: Walukiewicz recupera?
- 20:11 Acerbi rivive l'Inter di Inzaghi: "Ci capivamo al volo, quando un gruppo è vero non si rompe nelle difficoltà"
- 20:04 Non basta il gol di Conceicao, la Juve viene raggiunta dal Verona: finisce in parità al Bentegodi
- 19:50 Braglia: "Contro il Sassuolo farei riposare ancora Lautaro sfruttando la freschezza di Pio Esposito"
- 19:35 Tifo caloroso a San Siro? Ciccarelli (CN): "Grande mister, noi siamo pronti. Dipende dalla società"
- 19:21 Sky - Inter-Sassuolo, la vigilia dei Martinez: Josep titolare, Lautaro in dubbio. Chance per Sucic dal 1'
- 19:06 Udinese, Atta rivive il gol all'Inter: "Mentre esultavo, ho pensato: finalmente!"
- 18:51 Serie A 2025-26, Inter miglior attacco e peggior difesa dopo 3 giornate. Sei le reti al passivo come nel 20-21
- 18:37 Tabacci: "San Siro non dovrebbe essere ceduto per due motivi. L'operato di Sala è una furberia"
- 18:22 Isaac Solet 'sfida' il fratello Oumar: "Magari un giorno saremo rivali in campo come i Thuram"
- 18:09 Lotta Scudetto, Semplici non ha dubbi: "Napoli e Inter le favorite, dietro inserisco Milan e Juve"
- 17:54 Mudingayi ricorda: "Quando mi chiamò Moratti tremavo. Zanetti mi accolse come un figlio"
- 17:40 Lazio, Pedro: "Tanti napoletani mi hanno scritto l'anno scorso dopo il gol all'Inter, per strada mi ringraziano ancora"
- 17:25 Frey sta con Sommer: "Scioccato dalle critiche, ma Spinelli mi ha dato garanzie. Alternanza? Non c'è motivo"
- 17:12 Castro e Orsolini ribaltano il Genoa nella ripresa: tre punti per il Bologna con un rigore al 99'
- 16:57 Marcia indietro Cassano su Allegri. E stilettata ad Inzaghi: "Al posto suo avrebbe vinto 4 Scudetti all'Inter"
- 16:43 Vese: "Sucic gran lavoratore. All'inizio i croati non vengono ritenuti affidabili in Italia, prendete Boban"
- 16:28 PSV Eindhoven e Ajax contro dopo le sconfitte in Champions. Bosz: "Presto per parlare di crisi"
- 16:13 Bergomi: "Inter bravissima negli ultimi anni, ma ora sarà dura restare al vertice. Occhio alla Roma"
- 16:00 Motivazione e mentalità: Chivu 'chiama' anche il sostegno della Curva dell'Inter
- 15:45 Gnonto: "All'Inter ero in mezzo a gente forte. In quei casi non sai mai se sarai tu a farcela"
- 15:31 Il Liverpool fa cinquina in Premier League: superato 2-1 l'Everton nel derby della Merseyside
- 15:16 La gioia di Maye per il rinnovo: "All'Inter da quattro stagioni, un orgoglio proseguire qui"
- 15:02 Chivu 'rassicura' su Luis Henrique e Diouf. E sul ruolo del brasiliano tiene aperte più opzioni
- 14:47 Chivu e il cuore da capitano di Lautaro: "Mercoledì non camminava nemmeno ma avrebbe giocato se fosse servito"
- 14:34 Diritti tv della Champions, la UEFA e Relevent puntano ai colossi dello streaming: due le idee
- 14:19 Toldo difende Sommer: "Dopo la partita in Champions ho chiamato una persona che lo aveva criticato..."
- 14:16 Chivu: "Domani un Martinez giocherà. Il rumore dei nemici? Penso ad altro. Pio Esposito di calcio ne capiva a 13 anni"
- 14:05 Chivu vs Grosso, primo incrocio in carriera in panchina. Da giocatori bilancio in perfetto equilibrio
- 13:50 Atalanta, Juric riaccoglie il 'figliol prodigo' Lookman: "A Torino ci sarà, in allenamento ha fatto bene"
- 13:37 Domani a Crema ospite speciale per Pergolettese-Inter U23: assisterà al match lo sceicco Al Mualla
- 13:24 Adani a difesa di Sommer: "Se fa la parata su Yamal è un atto dovuto, ma se sbaglia si invoca la gogna"
- 13:10 GdS - Verso Inter-Sassuolo, convocazione certa per Lautaro e cambio tra i pali: si rivede Josep Martinez
- 12:55 Como, Morata: "Nico Paz è uno di quei calciatori diversi dal resto. Ecco qual è il consiglio che gli ho dato"
- 12:40 Sassuolo, Grosso: "Bei ricordi all'Inter, è una delle più forti in Italia e in Europa. Abbiamo solo due indisponibili"
- 12:26 Lookman reintegrato in squadra, i tifosi dell'Atalanta non ci stanno: "Rimani ingrato"
- 12:13 Sky - Inter, buone notizie da Appiano: Chivu ritrova Lautaro. Il capitano ha iniziato l'allenamento in gruppo
- 11:58 Ospitaletto, Giosa: "Siamo la seconda squadra più giovane del girone dopo l'Inter U23"
- 11:43 Bernardo (FI): "Il mio voto per San Siro sarà ragionato. Ma la chiarezza sui fondi esteri è necessaria"
- 11:29 Toni: "Thuram fa gol da centravanti vero. Ma in area di rigore ce ne sono pochi come Vlahovic"
- 11:14 CdS - Inter letale da corner: già quattro gol di testa su calcio d'angolo. Ben tre portano la firma del solito Thuram
- 11:00 CdS - Inter, Lautaro da valutare per il Sassuolo: nuova chance per Esposito? E Bonny può far riposare Thuram
- 10:45 Repubblica - San Siro, pronta battaglia in Consiglio. Trotta rilancia: "Il Meazza può resistere senza calcio"
- 10:30 Mourinho al Benfica, Materazzi: "Da idolo del Porto non sarà facile, ma lui conosce l'ambiente"
- 10:15 Sassuolo, bilancio favorevole a San Siro contro l'Inter. Il dato sui gol subiti dai nerazzurri è sorprendente: 10 nelle ultime 5
- 10:00 Esordio e prima doppietta in Serie A, Lautaro e il feeling speciale con il Sassuolo: nel mirino c'è Mazzola
- 09:45 TS - Cambi in vista per Chivu col Sassuolo: Pepo verso la prima titolarità dell'anno
- 09:30 TS - Chivu non vuole correre rischi: Lautaro, presenza a rischio col Sassuolo
- 09:15 TS - Frattesi pronto a sedersi per il rinnovo, ma ad una condizione: Davide vuole essere protagonista
- 09:00 GdS - Da un Martinez all'altro. Pepo verso la titolarità e l'avvio ad un periodo di alternanza in porta
- 08:45 GdS - Lautaro ancora in forse, Pio scalpita e va verso la titolarità e Chivu sorride: che switch in attacco!
- 08:30 GdS - Chivu cambia poco e parla ancora inzaghiano. Patto di spogliatoio o bocciature di mercato?
- 00:30 Uno scout dell'Inter presente al Via del Mare di Lecce per monitorare Caprile: i dettagli
- 00:00 Cantiere aperto