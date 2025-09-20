Alexis Sanchez immortale. L'ex attaccante dell'Inter ha regalato tre punti al Siviglia siglando il gol del definitivo 2-1 nel match di campionato vinto contro l'Alaves.

El Nino Maravilla ha trovato così il suo primo gol con il Siviglia dopo il suo ritorno in Spagna. All'esordio contro l'Elche si era reso protagonista con l'assist per il gol del definitivo 2-2 di Fernandez. Per Sanchez dunque un gol e un assist nelle prime due presenze con il Siviglia.