C’è un nerazzurro nel Team of the Week stilato dall’UEFA dopo il terzo turno di Champions League. Solo un nerazzurro riesce a entrare nell’undici della settimana. Si tratta dell’esterno Denzel Dumfries, schierato titolare nel 4-3-3 selezionato dal massimo organo del calcio europeo. L'olandese è stato grande protagonista della larga vittoria della formazione di Cristian Chivu contro l'Union Saint-Gilloise.

Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 17:48
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
