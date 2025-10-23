"È una delle squadre più forti che abbia mai allenato". Alla vigilia del ko in Champions League nella casa dello Sporting Lisbona, Roberto De Zerbi parlava così del suo Marsiglia, citando poi anche i giocatori esperti come Benjamin Pavard, sbarcato all'OM in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto dall'Inter: "Spero che uno come Pavard resti a lungo, è difficile trovare un giocatore così", l'augurio del tecnico del club transalpino in conferenza stampa.