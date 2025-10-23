Intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, l’ex difensore Francesco Colonnese ha commentato il momento delicato degli azzurri:

“Il Napoli deve tornare a fare il Napoli. L’anno scorso è stato un trionfo meritato, ora i ragazzi di Conte devono ritrovare quell’energia. Quattro sconfitte sono troppe: qualcosa non sta funzionando”.

Guardando al big match contro l’Inter, Colonnese si è espresso anche sulla possibile coppia centrale:

“Nel 99% dei casi un allenatore sceglie un destro e un mancino. Credo che contro l’Inter giocheranno Beukema e Buongiorno”.