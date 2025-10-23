Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l'allenatore Ottavio Bianchi ha analizzato così il momento del Napoli in vista della sfida contro l'Inter: "Dopo una batosta del genere, la partita di campionato è già preparata sotto il profilo psicologico, poi si limerà anche quello tecnico tattico. Contro il PSV sono andati tutti in difficoltà, ma credo che affrontare subito una squadra come l’Inter, in una partita così importante, facilita il lavoro dell’allenatore.

Non bisogna fare drammi, in Champions League è stata una battuta d’arresto e nel corso di una stagione ci può stare. A Lucca serve tranquillità e bisogna dargliela, Napoli ormai è una grande piazza e una grande società, per quello che posso dire e pensare io è di non fare un dramma per ogni sconfitta”.