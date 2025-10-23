Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Luigi De Canio si proietta verso Napoli-Inter analizzando il momento diverso vissuto dalle due squadre: "Il Napoli? La mia idea è che stiamo sottovalutando molto l'assenza di Rrahmani, i problemi avuti da Buongiorno, quindi i problemi dei punti cardine della difesa. La squadra ha perso delle certezze che ne hanno minato forse la fiducia. Per quello che costituiscono Rrahmani, Buongiorno, Lobotka, come sicurezza dal punto di vista difensivo e di copertura e recupero, credo che stia costando molto al Napoli. Il mercato è stato importante, ha colmato dei vuoti nella rosa ma la convinzione di aver raggiunto un livello alto ha fatto abbassare un po' la tensione all'interno della squadra".

Sul doppio impegno: "Un allenatore, dopo la partita, deve dare comunque delle spiegazioni, probabilmente non si esprime sempre il proprio pensiero nella maniera più compiuta. Il ko col PSV è stato imbarazzante, penso che Antonio è consapevole che nessuno gli chiede di vincere la Champions. Un conto è fare un buon percorso e fare un ottimo campionato, un conto è vincere la Champions ma non è questo l'obiettivo. Si è alzato il livello della rosa ma non in modo tale per vincere il campionato. Ci si aspettava qualcosa di più dall'inserimento dei nuovi. Gli manca lavorare con un'ossatura chiara di squadra rispetto a un percorso normale".

E ora serve una reazione con l'Inter: "Spero che Conte recuperi innanzitutto Hojlund, perché è una squadra monca se non punge davanti. Perde forza, convinzione, certezze in questo modo. Lucca al momento non è il prototipo di calciatore che può aiutare il Napoli. E' ancora giovane e non ha vissuto grandi esperienze prima".