La leggenda della Juventus Pavel Nedved, oggi direttore tecnico delle nazionali ceche, ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra Roma e Viktoria Plzen valida per la fase campionato di Europa League: "Ho cominciato in questa squadra quando avevo 14 anni, mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma, massimo rispetto per i romanisti. Il derby? È stato bellissimo giocare qui tutti i derby, sono state le partite più difficili della mia vita calcistica. Italia ai Mondiali? Spero di sì, come prima però, perché noi saremo agli spareggi e non vorrei incrociarla" ha detto ricordando anche il periodo alla Lazio, prima di rispondere sul campionato italiano dicendo la sua sulla Serie A e la lotta scudetto.

Ti sta sorprendendo qualcuno nel campionato italiano?

"Il livello si è alzato, quello del gioco è molto migliorato, però vedo l'Inter davanti a tutte".