L'Inter vince 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise e, dopo la terza giornata di Champions League, mette già una seria ipoteca per la qualificazione. Quote che infatti passano da 1,85 dell'ultima rilevazione agli attuali 1,45 su Snai per un piazzamento dei nerazzurri tra le prime 8 del girone, come riporta Agipronews.

Più complicata invece la situazione delle altre italiane nella competizione: Napoli e Juventus perdono rispettivamente contro Psv e Real Madrid e vedono allontanarsi le chances di qualificazione senza passare per i play-off: per entrambe, la top-8 è offerta a 10. Infine, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 in casa contro lo Slavia Praga: per i bookmaker, vedere la squadra di Juric al turno successivo della competizione vale 12 volte la giocata.

Molto più probabile, secondo i bookmaker, che Napoli, Juventus e Atalanta abbiano bisogno di giocare i play-off per avanzare in Champions League: opzione che paga, nell'ordine, 1,10, 1,20 e 1,33. Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo, è offerta a 25 su Sisal la quarta Champions League dell'Inter, seguita a 33 dalla prima volta del Napoli e a 66 per la terza Coppa della Juventus. Lontana l'Atalanta, fissata addirittura a quota 300, in netto aumento rispetto ai 67 dell'ultima rilevazione. Tra le principali candidate alla vittoria, in pole ci sono i campioni in carica del Psg a 6, seguiti dal trio formato da Arsenal, Barcellona e Liverpool, tutte in lavagna a 7,50.