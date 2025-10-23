Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Roma-Viktoria Plzen, Frederic Massara è tornato anche sulla partita dello scorso sabato persa contro l'Inter, match che ha lasciato in eredità buone risposte alla squadra di Gasperini.

Il numero di punti e soprattutto i gol realizzati finora sono pochi. È un aspetto che vi preoccupa?

"Il numero di punti che ci preoccupa è molto alto. Sono numeri di cui dobbiamo prendere atto ed evidentemente lavorarci. Lo sta facendo moltissimo l’allenatore perché, devo dire, anche in allenamento sta cercando di lavorare su questa fase che non riguarda solamente i centravanti, ma evidentemente tutto il reparto e tutta la squadra. Meno male che, al contrario, l’aspetto difensivo è molto solido in questo momento. Però, se partiamo anche dalla prestazione di sabato scorso contro l’Inter, abbiamo creato molto di più e questo è propedeutico anche alla possibilità di finalizzare meglio. Ci auguriamo che già da stasera possano arrivare molti gol".