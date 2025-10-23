Il Bologna e la Fiorentina sono le prime due italiane impegnate nel giovedì europeo. In Europa League la squadra di Italiano confeziona il doppio vantaggio contro la Steaua Bucarest nel giro dei primi 12' con le reti di Odgaard e Dallinga, mentre Birligea accorcia le distanze nella ripresa: finisce 2-1 per i rossoblu. Tutto facile per i viola in Conference League, dove Ndour, l'ex nerazzurro Dzeko e Gudmundsson stendono 3-0 il Rapid Vienna regalando tre punti a Pioli.

I risultati delle partite delle 18.45 di Europa League:

Braga - Stella Rossa 2-0

Brann Bergen - Rangers 3-0

FCSB - Bologna 1-2

Fenerbahçe - Stoccarda 1-0

Ahead Eagles - Aston Villa 2-1

Genk - Betis 0-0

Lione - Basilea 2-0

Salisburgo - Ferencvaros 2-3

I risultati delle partite delle 18.45 di Conference League:

AEK - Aberdeen 6-0

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

Breidablik - KuPS 0-0

Drita - Omonia 1-1

Hacken - Rayo Vallecano 2-1

Rijeka - Sparta Praga interrotta al 10' sullo 0-0

Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 1-2

Shkendija - Shelbourne 1-0

Rapid Vienna - Fiorentina 0-3

Strasburgo - Jagiellonia 1-1