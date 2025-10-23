Uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista degli obiettivi di mercato dell'Inter è quello di Kim Min-jae. Il difensore del Bayern Monaco è uno dei principali profili messi nel mirino della dirigenza interista per provare a rinforzare la difesa, complice anche il possibile addio a fine stagione di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij: a lanciare la notizia è la Bild, che assicura come il club nerazzurro abbia la disponibilità economica per affondare il colpo e consideri Kim un obiettivo primario per il prossimo futuro.

L'affidabile emittente tedesca inserisce nella corsa all'ex Napoli anche il Milan, mentre la Juventus è stata un'opzione in passato ma ora non sarebbe più interessata al classe '96 sudcoreano.