Torna a far rumore il vincolo sul secondo anello dello stadio San Siro che, secondo quanto già più e più volte sottolineato il Comitato Sì Meazza, sarebbe già scattato da gennaio 2025. Il comitato ha presentato un esposto alla Corte dei Conti già lo scorso maggio e presentando oggi un'integrazione alla memoria composta da 56 capitoli e altrettanti rilievi sulla delibera che riguarda la cessione dell'impianto a Inter e Milan e la delibera consigliare del 30 settembre che ha avviato l'operazione.

Tra i punti contestati dal presidente del Comitato Sì Meazza, Luigi Corbani vi è "la realizzazione del Tunnel Patroclo a scomputo oneri per il Comune e la valutazione economica troppo bassa dello stadio San Siro e delle aree circostanti. Altro tema – sempre secondo il comitato – è la trasparenza della società veicolo formata dai due club per partecipare al rogito: Corbani chiede gli statuti e gli atti costituivi delle quattro società (Blueco srl, Red Stadco srl, NSM holding e Stadio San Siro Spa) che corrispondono alla parte acquirente, anche alla luce del recente passaggio di Oaktree, fondo proprietario dell’Inter, alla canadese Brookfield" si legge su Calcio e Finanza.