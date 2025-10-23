In occasione di Napoli-Inter, gara valida per l'ottava giornata di Serie A, in programma il prossimo 25 ottobre presso lo stadio Maradona, sarà consentita la vendita dei biglietti ai soli tifosi della squadra ospite in possesso della fidelity card dell’Inter - sottoscritta in data antecedente all’8 ottobre - e non residenti in Lombardia.

Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Napoli per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alla luce della determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lombardia non si applica ai titolari della fidelity card del Napoli sottoscritta in data antecedente l’8 ottobre.

Data: Gio 23 ottobre 2025
