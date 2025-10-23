"Se analizziamo i numeri sono migliori quelli della Roma, ma la sensazione dice che l'Inter vince anche con merito". Parola di Beppe Bergomi che, intervenuto negli studi di Sky Sport, analizza così il successo nerazzurro all'Olimpico nell'ultimo turno di campionato.

Lo Zio si complimenta comunque con la squadra di Gasperini per la prestazione offerta: "I numeri sono quelli, nel secondo tempo ci sono state occasioni che danno indicazioni importanti. L'Inter ha fatto la sua partita, che è stata molto buona nel primo tempo anche se potenzialmente poteva sviluppare qualcosa in più. Nel secondo tempo la forza fisica della Roma ha invece creato parecchie occasioni per i giallorossi".