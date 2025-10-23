Reduce da due trasferte amare, tra campionato e Champions, il Napoli sabato sera, in occasione della gara con l'Inter, ritornerà in quel 'Maradona' che è diventato un fortino nelle ultime quindici partite, considerando la fine della vecchia e l'inizio della nuova stagione. Il bilancio parla di 12 vittorie, 5 nelle ultime 5 gare disputate, e 3 pareggi. L'ultimo ko risale all'8 dicembre 2024, quando la Lazio fu capace di battere la squadra di Antonio Conte a domicilio. Successivamente, gli azzurri sono diventati imbattibili, con l'aggiunta di un altro dato significativo: sono sempre andati a referto totalizzando 28 reti.