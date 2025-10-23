Gli ultimi tre confronti in Serie A tra Napoli e Inter sono terminati tutti 1-1, a conferma dell’equilibrio recente tra le due squadre che saranno avversarie sabato al Maradona. I nerazzurri hanno sempre trovato il gol nelle ultime 14 gare contro i partenopei in campionato: si tratta della striscia più lunga nella storia del club meneghino contro i campani. L’ultimo 0-0 risale allo scontro di San Siro datato 11 marzo 2018.