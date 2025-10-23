Lele Adani dà molta importanza alla vittoria dell'Inter in Champions League contro l'Union SG. L'ex difensore spiega il perché durante il classico intervento su Viva El Futbol: "Chivu fa una partita sul campo di una squadra che dopo 4' ha calciato quattro volte. Togliendo l'occasione creata da Lautaro per Esposito, la prima mezzora è dell'Union. Perché? Perché siamo in Europa. E appunto per questo do molto valore alla vittoria dell'Inter, fatta col gioco e con le palle".

L'opinionista si focalizza poi anche su un breve parallelo con il Napoli e parla di Francesco Pio Esposito: "L'Union non ha i giocatori e i colpi del PSV ma ha frequenza, ritmo e idee di livello. Ci è voluta una gran vittoria e io ho apprezzato che dopo 17 secondi l'Union calcia lungo, Bisseck respinge e la palla arriva a Pio Esposito che fa stop, controllo e poi dà palla a Lautaro. Dopo 17 secondi aveva già fatto la cosa giusta. Sbaglia un gol? Che ce ne frega! Come ci arriva? Come accarezza la palla per Lautaro? Come si muove?", sottolinea Adani nel suo intervento.