Nicolò Barella è uno degli irrinunciabili di Chivu per la sua Inter. Dopo aver riposato in Champions League nella trasferta di Bruxelles, il 23 nerazzurro è pronto a tornare in campo dal 1' con un speciale traguardo da raggiungere: al Maradona contro il Napoli, infatti, il centrocampista sardo potrebbe toccare le 300 presenze con la maglia dell’Inter tra tutte le competizioni.

L'apporto di Barella sarà poi prezioso in fase di interdizione: insieme al genoano Patrizio Masini, Bare è il giocatore che ha recuperato più palloni (42) in questa Serie A.