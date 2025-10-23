Napoli-Inter si avvicina e Hakan Calhanoglu spera di esultare ancora. Il centrocampista turco ha infatti già messo la sua firma in questa sfida più volte: al momento sono tre le reti del regista contro gli azzurri in campionato, tutte messe a segno con indosso la maglia nerazzurra: come ricorda Opta, nessuna squadra ne ha subite di più dal 20 interista.

Dal suo arrivo in Italia (stagione 2017/18), Calha ha realizzato 28 rigori su 29 tentativi con i club: 25 su 26 con l’Inter e 3 su 3 con il Milan.