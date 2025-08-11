Prende piede ovviamente anche in Grecia la notizia lanciata ieri da Sportitalia relativa a Santiago Hezze, centrocampista dell'Olympiacos che secondo le ultime indiscrezioni è stato offerto all'Inter. Kokkinos Protahthlis, testata sportiva tra le più quotate del Paese e particolarmente attenta alle vicende della squadra del Piero (il nome è traducibile pressappoco con 'Campioni Rossi'), sottolinea che eventuali sviluppi potrebbero arrivare dopo Ferragosto, in particolar modo a margine dell'amichevole di Bari del 18 agosto che vedrà di fronte appunto nerazzurri ed ellenici, occasione per vedere all'opera il classe 2001 argentino. Il cui profilo, peraltro, risponde bene alle esigenze dell'Inter, in cerca di un centrocampista con un equilibrio tra elementi creativi e difensivi nel suo gioco, uno stipendio sostenibile e la capacità di adattarsi sia ad un centrocampo a tre che ad uno a due.

Hezze vanta buone capacità tecniche, senso della posizione e resistenza, e può ricoprire diversi ruoli a centrocampo.L'effettiva cessione dipenderà dall'evoluzione del mercato in uscita del club nerazzurro per la mediana, ma anche dall'atteggiamento dell'Olympiacos, consapevole del valore del giocatore. Sempre dalla Grecia, Sportime parla di un interesse diretto nella questione da parte del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, che, si dice, si è mosso parecchio in questa direzione nelle ultime ore.