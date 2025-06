Il Mondiale per Club ha abbassato il sipario sulla fase a gironi e, in attesa di capire quello che succederà nella fase ad eliminazione diretta, la FIFA ha iniziato a distribuire i primi alle squadre partecipanti. La somme complessiva versata - stando a quanto riporta The Athletic - è di 741 milioni di dollari: più della metà è andata alle squadre europee.

La classifica vede al comando il Manchester City, mentre a seguire troviamo il Real Madrid e il Bayern Monaco. L'Inter si posiziona al settimo posto con un incasso di 36,8 milioni di dollari. La Juventus, altra italiana impegnata nella competizione, è invece 13esima con 26,6 milioni di euro.

Sono già stati distribuiti 741M$ del montepremi del Mondiale per Club pari a 1Mld$, e più della metà è andata alle squadre europee. L'Inter si posiziona al settimo posto per incassi. @TheAthleticFC

