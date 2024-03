L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della testata cilena La Tercera. È stata l'occasione per parlare di Ivan Zamorano, di Alexis Sanchez e non solo: "Era un giocatore che dava tanto in campo, ai tifosi nerazzurri piacciono i giocatori così, Ivan era il massimo esponente di quel tipo di atteggiamento che finisce per fare la differenza. E ha segnato tanto. Gli interisti lo adorano, l'ho incontrato l'anno scorso e lo sento spesso su Whatsapp, abbiamo un gruppo noi ex calciatori. Tifa Inter più che Real Madrid".

Sugli altri cileni che hanno vestito la maglia nerazzurra: "Ho un bel ricordo sia di Jimenez che di Pizarro. Il primo aveva un tocco magico, il secondo era incredibile, soprattutto all'Udinese non gli toglievi mai palla. Poi all'Inter ha avuto qualche difficoltà in più. Vidal? Il meglio lo ha dato alla Juve e al Bayer Leverkusen. Sicuramente hanno ricordi migliori di lui alla Juventus rispetto che all'Inter, è stato a Milano in un momento più difficile".

Infine chiosa su Alexis Sanchez: "Quella di adesso non è la sua miglior versione, non ha più 25 anni come quando era all'Arsenal o all'Udinese. Non lo criticherò mai per il rigore sbagliato contro l'Atletico Madrid, è stato importante per la Supercoppa che l'Inter ha vinto contro la Juve, io da interista non amo molto la Juve. Gioca in un club importante che lo scorso anno è arrivato in finale di Champions League, è difficile togliere il posto a Thuram e Lautaro. Ogni calciatore vorrebbe giocare ogni gara, ovviamente non è contento, ma è meglio essere all'Inter che in un club minore. Un giocatore come lui non può giocare in un club di secondo livello. Vidal gli ha consigliato di lasciare Milano? E per andare dove? Quando è andato al Marsiglia l'Inter ha vinto due titoli. Poi non sono nella sua testa, non so cosa vuole".

Ancora sul Nino Maravilla: "È normale che non abbia certezze sull'essere titolare, è in una grande squadra dove c'è competizione. In questo momento non può essere titolare. Se Lautaro segna 30 gol e Thuram ne segna 10 e fa 20 assist, se sei il tecnico nerazzurro come fai a cambiare? Questa è la verità, io sono onesto e questo non cambia il valore di Alexis. Deve sfruttare meglio le occasioni che ha, 30 minuti in un club come l'Inter sono importanti. Io non segno in 30 minuti, lui è un fenomeno e può farlo", ha concluso.